B5 Börse: Deutsche Bank Aktie zu Handelsstart gefragt

Die Aktie der Deutschen Bank ist mit einem Plus von 2,2 Prozent kurz nach Börsenbeginn größter Gewinner im DAX. Einem Agenturbericht zufolge soll die Deutsche Bank in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Emirat Katar stehen. Die Höhe des möglichen Investments sowie der Zeitplan seien allerdings noch unklar, hatte „Bloomberg“ berichtet. Die Gelder kämen wahrscheinlich aus dem Staatsfonds des Emirats. Das Land ist bereits seit längerem am größten deutschen Geldhaus beteiligt. Sowohl die Deutsche Bank als auch der Staatsfonds Katars haben sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Fortschritte bei Fusion Siemens-Alstom

Auch Siemens steht im Fokus des Anlegerinteresses. Der französische Finanzminister Le Maire sieht angesichts weiterer Zugeständnisse an die EU keine Hindernisse mehr für die geplante Fusion der Siemens-Bahntechniksparte mit dem Konkurrenten Alstom. Der französische Konzern hat am Morgen weitere Zugeständnisse gegenüber Brüssel für die auf der Kippe stehende Fusion mit Siemens bestätigt. Die Siemens-Aktie verliert 0,5 Prozent. Der DAX verbucht kurz nach Handelsstart ein Minus von 0,3 Prozent auf 11.250 Punkte. Der Euro steht bei 1, 14 Dollar.