B5 Börse: DAX zwischen Auto-Hoffnungen und Corona-Sorgen

Es gab zwar erfreuliche Quartalsberichte und Prognosen, aber dann kamen von der Wall Street her wieder Zweifel in den Markt. Dort geben die Kurse nach, weil es am US-Arbeitsmarkt nicht mehr recht läuft. Und in Kombination mit den weiter zunehmenden Corona-Fällen, sorgt das für Ängste vor einem neuerlichen Konjunktureinbruch. Dazu kommt, dass die Spannungen im US-chinesischen Handelskonflikt, nach wie vor groß sind.

Daimler nährt Hoffnungen auf ein Ende der Krise

Positive Impulse gab es aus der Autobranche, insbesondere von Daimler. Zwar fiel dessen Quartalsbilanz mit einem kräftigen Verlust alles andere als gut aus. Aber bei der Tochter Mercedes Benz kommen angeblich wieder mehr Aufträge rein. Das wertet man allgemein als Zeichen, dass vielleicht sogar die gesamte Autobranche langsam aus dem Tal rausfindet. Daimler-Aktien schlossen vier Prozent höher, Continental und BMW zog es mit nach oben. Damit zum Euro: der zieht weiter an auf 1,16 20 Dollar.