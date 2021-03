B5 Börse: DAX zum Wochenende schwächer

Zum Ausklang der Woche überwiegen an den deutschen Börsen die Verluste. Um die Mittagszeit gibt der DAX um 0,7 Prozent nach auf 13.961 Punkte. Nach Einschätzung von Händlern drücken gleich mehrere Faktoren auf die Kurse. So hielten sich viele Investoren vor der Bekanntgabe der neuesten Daten zur US-Konjunktur zurück. Am Nachmittag wird in Washington der Februar-Bericht zum Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Anleihen im Blick

Außerdem sorgt es bei Anlegern für Verunsicherung, dass die Anleihezinsen zuletzt weiter gestiegen sind. Am Finanzmarkt gilt dies als ein Signal dafür, dass Notenbanken möglicherweise wieder über eine strengere Geldpolitik nachdenken könnten. Gute Konjunkturdaten – etwa aus der deutschen Industrie – rücken da in den Hintergrund. Größter Verlierer im DAX ist die Aktie von MTU Aero Engines mit einem Minus von knapp 4 Prozent. Auf der anderen Seite gewinnt die Aktie der Deutschen Bank 2,5 Prozent. Der Euro notiert bei 1,1935 Dollar.