B5 Börse: DAX zum Wochenausklang schwach

An den deutschen Börsen wollte zum Ausklang der Woche keine rechte Kauflaune aufkommen. Die Kurse bröckelten im Lauf des Handels ab. Am Ende gab der DAX um 0,6 Prozent nach auf 12.528 Punkte. Händler begründeten das Minus unter anderem mit fehlenden Vorgaben von der Wall Street. An den US-Börsen wurde nicht gehandelt. Die Anleger sind im langen Wochenende zum amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli. Und gerade in unsicheren Zeiten neigen an solchen Tagen ohne US-Handel die deutschen Investoren dazu, eher vorsichtig zu agieren.

Conti-Aktie im Minus

An der Spitze der Verliererliste standen die Aktien von Beiersdorf, Henkel und Continental, die sich um 1,5 bis 2 Prozent verbilligten. Bei Continental drückten Berichte auf den Kurs, ein Joint Venture mit Osram für Automobil-Beleuchtung stehe vor dem Aus. Die Aktie von Osram trat auf der Stelle. Auch der Euro zeigt sich kaum verändert. Er notiert bei 1,1245 Dollar.