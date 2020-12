B5 Börse: DAX will nach oben

Endlich hat sich die Chefetage der Münchener Rück aus der Deckung gewagt und ein klares Gewinnziel formuliert: 2,8 Milliarden Euro sollen es im kommenden Jahr werden, das wäre dann in etwa das Niveau vor der Corona-Krise. Und in diesem Jahr sollen 1,2 Milliarden erreicht werden; lange hat es gedauert, bis diese Prognose festgezurrt war. Insgesamt kommt das gut an bei den Anlegern, die Aktie der Münchener Rück gehört 2,5 Prozent höher zu den festen Standardwerten.

Deutsche Börsen freundlich

Der DAX will weiter nach oben, er gewinnt aktuell ein Prozent, auf 13.425 Punkte. Immer noch sind es die Hoffnungen auf die schnelle Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe, die insgesamt für Zuversicht sorgen an den Europabörsen. Biontech und sein Partner Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittelagentur in Amsterdam einen Antrag für eine sog. bedingte Marktzulassung eingereicht. Die Aktie von Biontech wird nicht nur in New York gehandelt sondern auch in Frankfurt, dort steigt der Kurs um knapp acht Prozent, auf 106 Euro. Der Euro notiert mit 1,1970 Dollar.