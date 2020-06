B5 Börse: DAX verliert 3,4 Prozent

Jeder habe Angst vor einer zweiten Welle, nicht nur in den USA, sondern auch in Brasilien und Russland, meinte ein Marktteilnehmer. Die deutsche Volkswirtschaft werde an den Folgen der Pandemie noch längere Zeit leiden, heißt es bei der VP Bank. Der DAX setzt seine Achterbahnfahrt fort, nach den gestrigen Gewinnen ging es heute wieder abwärts.

DAX nähert sich wieder der 12.000

Der Index schloss 3,4 Prozent schwächer bei 12.094. Keiner der 30 DAX-Werte konnte zulegen. Auch Wirecard-Aktien haben ihre Talfahrt nach der gestrigen Verschnaufpause fortgesetzt. Sie knickten um 8,3 Prozent ein auf 12,3 Euro je Anteilsschein. Der MDAX verlor 2,5 Prozent. Kasse gemacht wird in den USA auch an der Wall Street, der Dow Jones sinkt um 2,7 Prozent. Der Euro steht bei 1,12 69 Dollar.