B5 Börse: DAX steigt um rund ein Prozent

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche gehen Europas Aktienanleger auf Einkaufstour. Händler sprachen von der Hoffnung vieler Investoren, dass die kommende Berichtssaison für den nötigen Schwung sorgen wird, um die Aktienmärkte weiter in Richtung ihrer Rekordhochs zu treiben.

Da die Erwartungen an die meisten Unternehmens-Zahlen extrem niedrig seien, stünden die Chancen für positive Überraschungen gut. Der DAX steigt am Mittag um knapp ein Prozent auf 12.757 Punkte.

Corona als Hintergrundrauschen

Die Rekordzahlen bei den Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten spielen an den Börsen offenbar kaum eine Rolle oder werden eher verdrängt, hieß es am Markt. Weitaus größer sei die Hoffnung auf einen Impfstoff und dessen rasche Einführung.

Mut machten Investoren außerdem positive Ergebnisse einer Studie über die Wirksamkeit des Gilead-Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Corona-Patienten.

Und der Euro notiert bei 1,1320 Dollar.