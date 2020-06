B5 Börse: DAX steigt um 0,5 Prozent

An den deutschen Börsen setzt man weiter auf die konjunkturelle Erholung. Nach Einschätzung von Händlern sei der Markt nach wie optimistisch gestimmt, dass staatliche Hilfen und Eingriffe der Notenbanken eine positive Wirkung entfalten werden. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.382 Punkte. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Aktie von Wirecard. Sie verteuerte sich um 5 Prozent.

Wirecard veröffentlicht endlich Zahlen

Der Zahlungs-Dienstleister aus Oberbayern will morgen nach langem hin und her sein Jahresergebnis für 2019 vorlegen. In den vergangenen Monaten hatte es ja immer wieder Vorwürfe von Bilanztricks gegeben, bis hin zu einer Razzia am Firmensitz in Aschheim durch die Münchener Staatsanwaltschaft. Bei den Nebenwerten im MDAX verteuerten sich die Aktien von Zalando um 2,5 Prozent. Der Onlinehändler erklärte am Abend, man werde im laufenden Quartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen deutlich übertreffen. In New York tritt der Dow Jones auf der Stelle. Und der Euro notiert bei 1,1220 Dollar.