B5 Börse: DAX schließt schwächer

Für die Anleger war der Tag an den deutschen Börsen heute ein Nervenkrimi. Die Kurse erlebten teilweise heftige Ausschläge. Die Angst vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie sorgte vor allem im frühen Handel für massiven Druck auf den Markt. Zeitweise lag der DAX knapp 3 Prozent im Minus, Im Lauf des Geschäftes konnte der Markt aber einen Großteil dieser Verluste auch wieder aufholen. Am Ende stand für den DAX ein Stand von 11.911 Punkten angeschrieben, das ist ein Minus von 0,3 Prozent.

Lufthansa-Aktie unter Druck

Größter Verlierer im DAX war die Aktie der Lufthansa mit einem Minus von 3 Prozent. Über das Wochenende wurden nicht zuletzt zahlreiche viel gelesene Analysen veröffentlicht, nach denen die Aussichten für die Luftfahrt-Branche nach wie vor sehr düster sind. Auf der anderen Seite verteuerten sich die Aktien von Wirecard um fast 7 Prozent. Auch die New Yorker Börsen tendieren schwächer. Der Dow Jones gibt um 0,7 Prozent nach. Und der Euro notiert bei 1,1275 Dollar.