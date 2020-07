B5 Börse: DAX schließt mit Verlusten

Unter den Anlegern am deutschen Aktienmarkt konnte sich die gute Stimmung vom Wochenbeginn nicht halten. Der DAX schloss 0,8 Prozent im Minus bei 12.697 Punkten. MDAX und TecDAX verloren bis zu 2,3 Prozent. Begründet wurden die Kursverluste unter anderem mit den Sorgen wegen der Konflikte zwischen den USA und China sowie mit Sorgen rund um die Corona-Pandemie. Dazu dürften ein teilweiser Lockdown im US-Bundesstaat Kalifornien beigetragen haben – und auch die Meldung, dass bis zum März nächsten Jahres in Philadelphia alle Großveranstaltungen abgesagt sind. Dennoch notiert die Wall Street in New York teilweise im Plus. Der Dow Jones steigt um 1 Prozent.

Tech-Werte unter Druck

Die größten Gewinner im deutschen Leitindex waren die Aktien von HeidelbergCement – mit einem Plus von 3,1 Prozent. Der Baustoffkonzern hat vorläufige Zahlen vorgelegt – und die sind offenbar besser ausgefallen als erwartet. Die größten Verlierer im DAX waren die Aktien von Infineon mit minus 5,2 Prozent. Als Begründung wurden Kursverluste bei IT-Werten in Übersee genannt. Diese hätten Tech-Werte am deutschen Aktienmarkt mit nach unten gezogen – auch die von SAP – mit minus 2,6 Prozent. Es heißt, dass die Papiere der US-Tech-Giganten zuletzt ohnehin heiß gelaufen waren. Und der Euro ist gut 1,14 Dollar wert.