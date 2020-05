B5 Börse: DAX schließt 1,3 Prozent im Plus

Vor allem bei Autowerten griffen wohl die Optimisten unter den Anlegern zu. Die Papiere von Daimler waren mit plus 8,8 Prozent die größten Gewinner im DAX. Offenbar half hier auch eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Mainfirst. An zweiter Stelle im DAX standen die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro mit plus 6,2 Prozent. Schon vorgestern teilte das Unternehmen mit, dass die Beschäftigten im Zuge des Sparkurses der Firma auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Vorstand und Arbeitnehmervertreter hätten sich in Deutschland auf ein Modell zur Arbeitszeitreduzierung bei gleichzeitiger Anpassung des Entgelts für alle Mitarbeiter geeinigt.

Lufthansa-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung

Die Anleger scheinen mit gemischten Gefühlen zu bewerten, dass der Lufthansa-Aufsichtsrat dem Rettungspaket für die Fluggesellschaft noch nicht zugestimmt hat. Er hat die Entscheidung heute vertagt. Als Grund nannte das Unternehmen in Frankfurt mögliche Auflagen der EU-Kommission, die bei einer Staatshilfe die Start- und Landerechte an verschiedenen Flughäfen überprüfen könnte. Im Handelsverlauf stiegen die Aktien der Lufthansa zeitweise auf einen Wert von gut 10 Euro. Zum Handelsschluss stand ein Wert von rund 9,20 Euro je Papier da. Das ist ein Minus von 0,4 Prozent.

Börsen geben sich uneinheitlich

Am meisten verloren im DAX die Papiere von Infineon mit minus 4,5 Prozent, nach der vom Chiphersteller beschlossenen Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe. Der DAX schloss 1,3 Prozent im Plus bei 11.658 Punkten. MDAX und TecDAX verloren hingegen bis zu 2 Prozent. Die Wall Street in New York notiert ebenso uneinheitlich. Der Dow Jones gewinnt 1,2 Prozent. Der Goldpreis fällt auf ein Zwei-Wochen-Tief. Das wird mit nachlassenden Sorgen der Investoren begründet. Die Feinunze kostet rund 1.706 Dollar. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,09 76 Dollar wert.