B5 Börse: DAX mit glänzendem Start in den August

Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Industrie in Deutschland, in der Eurozone insgesamt und auch in China überraschend deutlich erholt. Der DAX ist um 2,7 Prozent nach oben geklettert auf 12.647 Punkte. Auch in New York ist es aufwärtsgegangen. Der Dow Jones ist knapp 1 Prozent vorangekommen, der Nasdaq 1,5 Prozent.

Apple fast 2 Billionen Dollar wert

Die Aktien von Apple haben sich erneut um 2,5 Prozent verteuert. Der Technikkonzern hatte in der vergangenen Woche überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Es fehlen beim Aktienkurs nur noch etwa 30 Dollar, bis der Börsenwert die Schwelle von zwei Billionen Dollar erreicht und damit den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco als weltweit wertvollster Konzern überflügelt. Der Euro steht am Abend bei 1,1760 Dollar.