vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: DAX mit deutlichem Verlust

Deutlicher Rückschlag an den internationalen Börsen, nachdem aus den USA schlechte Konjunkturdaten kamen. Es sieht so aus, als würde die bisherige Weltkonjunkturlokomotive wegen der vielen internationalen Krisen an Schwung verlieren.