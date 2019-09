B5 Börse: DAX gibt weiter nach

Auch zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt den Abwärtstrend der Vortage fortgesetzt. Der DAX gab um 0,6 Prozent nach auf 12.234 Punkte. Händler begründeten das Minus unter anderem mit den anhaltenden politischen Unsicherheiten. Im Handelskonflikt der USA mit China hatte sich der Ton zuletzt wieder verschärft. Vor der UN-Vollversammlung griff US-Präsident Donald Trump die chinesische Wirtschafts- und Handelspolitik in harschen Worten an. Damit dürfte eine politische Einigung weiter sehr weit entfernt sein. Unklar ist auch, wie es im Brexit-Tauziehen weitergeht.

Durchsuchung bei Deutscher Bank

Die neuen Ermittlungen bei der Deutschen Bank rund um Geldwäsche-Vorwürfe wirkten sich kaum auf den Kurs aus. Die Aktie der Deutschen Bank standen mit einem Plus von 0,5 Prozent sogar auf der Gewinnerseite. Continental will seinen Sparkurs verschärfen. Die Aktie des Automobil-Zulieferers trat auf der Stelle. An der Wall Street überwiegen Gewinne. Der Dow Jones steigt um 0,5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,0955 Dollar.