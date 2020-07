B5 Börse: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel uneinheitlich beendet. Der DAX schloss 0,4 Prozent im Plus bei 12.920 Punkten. Der MDAX verlor 0,5 Prozent. Die größten Gewinner im Index waren die Papiere von Daimler mit plus 4,4 Prozent.

Medienberichte: Daimler und Siemens Energy könnten Stellen streichen

Der Autokonzern hat wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal einen Milliardenverlust gemacht und will seine Personalkosten offenbar nun deutlich stärker reduzieren als bislang bekannt. Wie das "Handelsblatt" heute unter Berufung auf Konzernkreise berichtete, sollen die jährlichen Ausgaben um rund zwei Milliarden Euro sinken. Insgesamt stehe nun ein Abbau von rund 20.000 Arbeitsplätzen im Raum, der sozialverträglich stattfinden solle. Und auch bei Siemens Energy könnten Stellen gestrichen werden. Der Chef des Unternehmens Christian Buch sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass einzelne Standorte geprüft werden sollen und auch ein Stellenabbau nicht ausgeschlossen wird. Siemens-Aktien verloren 0,1 Prozent.

Wirecard-Aktien könnten im August den DAX verlassen

Am meisten büßten im DAX die Papiere von Wirecard ein mit minus 5,7 Prozent. Die Aktien des Zahlungsabwicklers könnten den DAX möglicherweise in der zweiten August-Hälfte verlassen. Wie die Deutsche Börse mitteilte, sollen die Index-Regeln in den kommenden vier Wochen geändert werden. Die Wall Street notiert uneinheitlich. Der Dow Jones verliert 0,1 Prozent. Und der Euro ist 1,14 41 Dollar wert.