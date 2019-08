B5 Börse: Dax freundlich

China will einen Deal, China will zurück an den Verhandlungstisch. Ein Satz per Twitter genügte, und der US-Präsident sorgte für steigende Kurse zum Wochenstart. Schon warnen die Analysten vor seinen Launen, einer nennt Donald Trump sogar einen, Zitat: „Soziopathen“. Spekuliert wird über seine Sprunghaftigkeit, die kurz vor den Wahlen in den USA sogar noch zunehmen könnte. Wie dem auch sei: Der Dax verbucht 55 Pluspunkte, auf 11.666 Zähler.

Positiver Trend aus den USA

Die Asienbörsen waren den New Yorker Märkten zunächst noch nach unten gefolgt. Aber inzwischen signalisieren die Trendbarometer für die US-Aktienbörsen deutlich steigende Kurse zur Eröffnung.

Deutsche Rezession keine Überraschung mehr

Deutschland steuert auf eine Rezession zu, dies jedenfalls legt der schwache Ifo-Index nahe. Aber für die Finanzprofis ist das nach den wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen Monate keine echte Überraschung mehr.

Mietdeckel-Pläne beunruhigen Investoren

Die Pläne zum Mietendeckel in Berlin erschrecken die Investoren der Immobilienaktien, entsprechend verliert die Vonovia-Aktie gut zwei Prozent. Der Goldpreis zieht an, auf 1.530 Dollar pro Feinunze oder umgerechnet 1.376 Euro. Der Euro pendelt um 1,1115 Dollar.