B5 Börse: DAX fast wieder auf Vorkrisen-Niveau

Konkret verbuchte der DAX ein Tagesplus von einem Prozent auf 13.172 Punkte. Zeitweise waren es sogar schon über 13.300 heute gewesen. Und damit ist die Corona-Krise aus Anlegersicht zumindest so gut wie überwunden. Geholfen haben den Börsen auch Fortschritte in der Corona-Impfstoffforschung sowie "solide Zahlen" von Technologiefirmen in den USA. Das alles half am Ende auch den Nebenwerten nach oben, der M-DAX verbuchte 0,4 Prozent Plus.

Wirecard könnte Steuern zurück bekommen

Bei den Einzelwerten fiel im DAX erneut Wirecard auf – heute mal positiv. Die heftigen Verluste von gestern wurden wieder ein wenig ausgebügelt. Der Kurs zeigte am Ende 16 Prozent ins Plus. Das mag auch daran gelegen haben, dass sich mittlerweile abzeichnet, dass der Konzern womöglich Steuern zurückbekommt, weil er ja zu hohe Gewinne in den Bilanzen stehen hatte. Damit noch zum Euro: Auch der steigt, auf 1,15 Dollar.