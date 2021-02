B5 Börse: DAX erneut im Plus – FMC an der Spitze

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche scheint überwunden, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in den sozialen Netzwerken mehr oder weniger organisierten Privat-Tradern. Der spekulative Grabenkrieg hatte einen Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge bei einzelnen Aktien gesorgt. Die Lage beruhigt sich weiter, so fällt der Kurs der Gamestop-Aktie heute weiter zurück in Richtung Normalniveau.

Corona-Sorgen rücken in den Hintergrund

Außerdem sind die negativen Nachrichten zu Corona und den Verzögerungen beim Impfen mittlerweile eingepreist, das heißt, die Ängste wurden entweder in den Kursen berücksichtigt oder man hofft einfach, dass alles nicht so schlimm kommt.

Und so schafft der DAX momentan 0,7 Prozent Plus: 13.920 Punkte der Stand. Kurzzeitig waren wir schon fast wieder bei 14.000 Zählern. Größter Gewinner ist die Aktie von Fresenius Medical Care. Hier geht es nach den heftigen Verlusten von gestern wegen einer schwachen Gewinnprognose jetzt wieder 2 Prozent aufwärts. Schauen wir noch zum Euro: Der steht bei 1, 20 20 Dollar.