B5 Börse: DAX deutlich im MInus

Der aufkommende Konjunktur-Optimismus der Börsen-Profis hat im Juli einen leichten Dämpfer erhalten. Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den nächsten sechs Monaten fiel im Juli auf plus 59,3 Punkte, das sind 4,1 Punkte weniger als im Juni. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter Analysten und Anlegern mit. Zuvor hatte es drei Anstiege in Folge gegeben. Ökonomen hatten für Juli mit einem Wert von 60 Zählern gerechnet. Experten erwarten nach einem sehr schwachen zweiten Quartal einen allmählichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in der zweiten Jahreshälfte und Anfang 2021.

DAX fällt um 1,5 Prozent

Die Stimmung an den Börsen ist heute schlecht. Am Mittag fällt der DAX um 1,5 Prozent auf 12.601 Punkte. An der Spitze der Verliererliste stehen SAP und Infineon mit einem Minus von mehr als 4 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1365 Dollar.