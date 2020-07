B5 Börse: Daimler mit Milliardenverlust

Der Autobauer Daimler hat im zweiten Quartal zwar einen hohen Verlust eingefahren, aber bei einigen Kennziffern nach eigener Einschätzung besser abgeschnitten als Experten befürchtet hatten. So habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit bei minus 1,7 Milliarden Euro gelegen. Das gab das Unternehmen am späten Abend bekannt. Grund für die etwas besser als erwartet verlaufene Entwicklung sei eine über den Erwartungen liegende Markterholung und eine – Zitat - starke Performance im Juni. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 23. Juli veröffentlicht worden. Vor Bekanntgabe der Zahlen war die Daimler-Aktie nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.

Börsen geben nach

Insgesamt war die Marktstimmung verhalten. Der DAX gab um 0,4 Prozent nach auf 12.875 Punkte. Auch an den US-Börsen überwogen die Minuszeichen. Der Dow Jones schloss ein halbes Prozent leichter. Die Nasdaq fiel um 0,8 Prozent zurück. Und der Euro notierte bei 1,1385 Dollar.