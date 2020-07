B5 Börse: Corona-Sorgen setzen Wall Street zu

Im Dow Jones sind Unternehmen wie Boeing und die Ölriesen Exxon und Chevron dabei. So büßte der Dow Jones knapp 1,5 Prozent ein. Weniger stark von der Coronakrise werden Firmen aus der New Economy getroffen, die an der Nasdaq gelistet sind. Der Nasdaq Composite konnte sogar ein halbes Prozent zulegen und markierte zeitweise ein neues Allzeithoch.

DAX schließt kaum verändert

Die schwache Entwicklung an der Wall Street ließ beim Deutschen Aktienindex die Gewinne dahinschmelzen. Der DAX landete am Schluss kaum verändert bei 12.490 Punkten.

SAP-Aktien auf Rekordhoch

Angenehm überrascht waren die Investoren von der Quartalsbilanz von SAP. Der Softwarekonzern hat seinen Gewinn im zurückliegenden Quartal sogar steigern können. Die Aktien von SAP erreichten ein Rekordhoch und konnten noch ein Plus von 4,5 Prozent in den Feierabend retten. Der Euro steht am Abend bei 1,13 Dollar.