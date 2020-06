26.06.2020, 13:07 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Corona-Krise lässt DAX nicht zur Ruhe kommen

Immer wieder kehrt die Sorge vor einer neuen Infektionswelle mit Lockdown der Wirtschaft an die Märkte zurück und bremst die Anleger. Und so schwankte der Dax heute schon mehrmals hin und her. Die Wirecard-Aktie bleibt extrem unter Druck.