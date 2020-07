B5 Börse: Corona hat Märkte im Griff

In Tokio rutscht der Nikkei heute Früh um 0,5 Prozent nach unten, in Hongkong verliert der Hang Seng Index 1,2 Prozent. Auch an der Wall Street ist die Sorge vor Corona zurück. Der Dow Jones schloss gestern Abend 1,4 Prozent tiefer, er fiel damit wieder unter die Marke von 26.000, auf 25.706 Punkte. Kasse gemacht wurde in New York in erster Linie bei Aktien von Hotelketten, Fluggesellschaften und Kasino-Betreibers.

Feinunze über 1.800 Dollar

Die etwas besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten trugen kaum zur Aufhellung der Stimmung bei. Gesucht blieben Technologiewerte. Der Nasdaq Index schloss 0,5 Prozent höher. Der Preis für eine Feinunze Gold hält sich knapp über 1.800 Dollar, bei 1.802 Dollar, das sind umgerechnet 1.598 Euro. Der Euro steht bei 1,12 73 Dollar.