B5 Börse: Börsen weiter im Aufwärtstrend

In den USA ist die Gesellschaft gespalten, was den Umgang mit der Corona-Krise umgeht. Das Tragen oder Nicht-Tragen eines Mundschutzes zum Beispiel ist ein Politikum. Und auch an der Wall Street schwankt die Stimmung in diesen Tagen oft binnen Stunden sehr stark, je nachdem welchen Aspekt der Entwicklung Investoren im Blick haben. Das zeigte sich auch jetzt wieder. Lange Zeit trat der Dow Jones auf der Stelle, zeitweise lag der Index auch im Minus. Die steigenden Infektionszahlen und die sich füllenden Krankenhäuser in vielen Teilen der USA sorgten für Verunsicherung. Dann aber kehrten die Optimisten in den Markt zurück.

Hoffnung auf Milliarden vom Staat

Sie hoffen auf weitere milliardenschwere Hilfspakete von Regierung und Notenbank. Die Wall Street drehte deutlich ins Plus. Der Dow Jones lag am Ende fast 1 Prozent im Plus. Die Nasdaq kam sogar um mehr als 1,5 Prozent voran. Hierzulande kletterte der DAX um 0,6 Prozent nach oben auf 12.311 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1235 Dollar.