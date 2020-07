B5 Börse: Börsen fehlt klare Richtung

Die US-Börsen erleben eine verkürzte Woche. Am Freitag wird nicht gehandelt, weil am kommenden Wochenende der Unabhängigkeitstag begangen wird, der 4. Juli. Deswegen wird auch schon morgen der Monatsbericht vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht, und viele Investoren halten sich im Vorfeld zurück. Dazu kommt, dass die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus in vielen Regionen der USA wieder sprunghaft steigt. In Staaten wie Texas kommen deshalb große Krankenhäuser in diesen Tagen an die Kapazitätsgrenze.

Wall Street fürchtet neue Lockdowns

Das sorgt auch an der Wall Street für Nervosität. Dort fürchtet man die wirtschaftlichen Folgen, sollte es in weiten Teilen des Landes wieder zum Lockdown kommen. In diesem Umfeld gab der Dow Jones um 0,3 Prozent nach. Besser war die Stimmung an der Nasdaq. Der dortige Leitindex stieg um 1 Prozent. Hierzulande gab der DAX um 0,4 Prozent nach auf 12.261 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1255 Dollar.