B5 Börse: Anleger machen Kasse

Allein die Aktien von SAP stürzten um fast 22 Prozent ab. Der Softwarekonzern hatte zuvor zum wiederholten Mal seine Finanzziele für dieses Jahr gesenkt und hat zudem mit seinem Ausblick offensichtlich die Anleger enttäuscht. Die Rücknahme der kurz- und mittelfristigen Ziele hätten in ihrem Ausmaß überrascht, meinte ein Analyst bei der DZ Bank. Die Nachfrage verlaufe verhalten, der Ausbau des Cloudgeschäfts erfordere weitere hohe Investitionen und das lukrative Softwarelizenzgeschäft schwäche sich deutlicher ab als erwartet.

Kaum Gewinner in Sicht

Daneben drückten auf die Kurse auch die weiter stark steigenden Zahlen mit Corona-Neuinfektionen in Europa, in den USA und teils auch wieder in China. In Europa fürchten sich die Investoren vor den wirtschaftlichen Folgen eines zweiten Lockdowns. Auch in den USA machen die Anleger Kasse, der Dow Jones verliert drei Prozent. Der Eurokurs liegt bei 1,18 24 Dollar