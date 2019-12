B5 Börse: Anleger in Feierlaune - DAX legt zu

Zwar haben Peking und Washington das Teilabkommen noch nicht unterzeichnet, auf das sich die beiden Länder Ende vergangener Woche geeinigt hatten. Doch der US-Handelsbeauftragte sagte, die Sache sei nun – so wörtlich – „vollkommen erledigt“. Nach dem Wahlsieg von Boris Johnson in Großbritannien läuft nun alles wohl auf einen geordneten Austritt der Briten aus der Europäischen Union hinaus. In diesem Umfeld klettert der DAX um ein halbes Prozent auf 13.351 Punkte. Zum Allzeithoch fehlen damit nur noch gut 200 Zähler.

Dreier-Fusion auf deutschem Immobilienmarkt

Auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt bahnt sich eine Dreier-Fusion an. Die auf den Berliner Wohnungsmarkt ausgerichtete ADO Properties will sich mit ihrem Großaktionär Adler Real Estate zusammenschließen und sich anschließend auch den Projektentwickler Consus Real Estate einverleiben. Die Aktien von ADO rutschen allerdings um 14 Prozent ab. Adler kommen dagegen 3 Prozent voran. Consus schnellen sogar um gut 30 Prozent nach oben. Der Euro zeigt sich fest bei 1,1140 Dollar.