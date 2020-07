B5 Börse: Anleger fassen wieder Mut

Der Impfstoff habe sich als sicher erwiesen und eine Immunantwort bei allen 45 Teilnehmern hervorgerufen, erklärten US-Wissenschaftler. Ein Analyst vom Handelshaus QC Partners warnte jedoch, dass allen klar sein müsse, dass es auch mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffes noch ein langer und weiter Weg sei bis zur vollständigen wirtschaftlichen Normalisierung.

Investoren sind zuversichtlich

Der EuroStoxx 50 gewinnt am Mittag 0,8 Prozent. Der DAX nähert sich der Marke von 13.000, er steigt um 0,9 Prozent auf 12.819. Dass der Anstieg nicht steiler ausfällt, liegt Marktbeobachtern zufolge an den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Das Außenministerium in Peking warf US-Präsident Donald Trump politische Manipulation vor, nachdem dieser erklärt hatte, der Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Ausbau des britischen 5G-Mobilfunknetzes gehe auf seinen Einfluss zurück. Der Euro notiert bei 1,14 28 Dollar.