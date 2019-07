B5 Börse: Anleger erleichtert über Annäherung USA-China

US-Präsident Trump hatte sich am Wochenende mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi darauf verständigt, erst mal keine weiteren Strafzölle zu verhängen. Und auch den Bann gegen den chinesischen Konzern Huawei hat Trump gelockert. Das alles hat insbesondere den Aktien der Unternehmen geholfen, die viele Geschäfte mit China machen wie etwa die Chiphersteller. So kletterten die Aktien von Infineon um gut 4 Prozent. Insgesamt verbesserte sich der DAX um 1 Prozent auf 12.521 Punkte.

Schaeffler weniger zuversichtlich

Im Kleinwerteindex S-DAX rutschten die Titel von Schaeffler allerdings um knapp 5 Prozent ab. Der fränkische Auto- und Industriezulieferer geht davon aus, dass die Geschäfte im zweiten Halbjahr nicht so gut ausfallen werden wie bislang erwartet. An den Aktienmärkten in New York überwiegen ebenfalls die Pluszeichen. Der Dow Jones legt ein halbes Prozent zu, der Nasdaq gut 1 Prozent. Der Euro steht bei 1,13 Dollar.