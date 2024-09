Autogipfel: Wie der Industrie helfen – und wer bezahlt es?

Die Lage der deutschen Autoindustrie hat sich zuletzt verschärft. Das haben die jüngsten Gewinnwarnungen von BMW und Mercedes sowie die aufgekündigte Jobgarantie bei VW deutlich gemacht. Wie wichtig die Branche für den Standort hierzulande ist, zeigt die Statistik. Gemessen am Umsatz ist dieser Wirtschaftszweig immer noch der größte Industriesektor. Vor dem heutigen Treffen wird über verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert.

Kommt die Abwrackprämie 2.0?

SPD-Politiker haben vor der virtuellen Gesprächsrunde von Politikern, Vorständen, Gewerkschaftsvertretern und Verbänden eine Abwrackprämie vorgeschlagen: Wer seinen Verbrenner "abwrackt" und ein neues E-Auto kauft, soll einen Bonus von 6.000 Euro bekommen. Für den Kauf eines gebrauchten E-Autos soll es dann 3.000 Euro geben. So eine Abwrackprämie für moderne Verbrenner gab es bereits, nach der Finanzmarktkrise. 2009 wurde der Begriff sogar zum Wort des Jahres.

Allerdings gab es auch viel Kritik an dieser Unterstützung. So wurden berechtigte Zweifel laut, inwieweit die Gelder der Branche nachhaltig etwas gebracht haben. Ungeachtet dessen ist fraglich, wo die Mittel aufgrund der leeren Kassen aktuell herkommen sollen. Was soll mit den Verbrennern geschehen? Zudem müssten aus Wettbewerbsgründen diese Prämien nicht nur für Elektroautos deutscher Hersteller gelten, sondern auch für ausländischen Fabrikate. Man würde also mit heimischen Steuermitteln die Konkurrenz – auch aus China – unterstützen.

Wiederbelebung der Kaufprämien

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen hat die IG Metall gleich ein ganzes Förderpaket für Elektroautos gefordert. Auch die Umweltorganisation Greenpeace hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Sie will allerdings nur Prämien für kleine, sparsame E-Autos, die maximal 30.000 Euro kosten dürfen.

Allerdings ist das gerade ein Problem der Industrie. Es gibt aktuell kaum bezahlbare kleine Elektroautos und schon gar nicht von deutschen Herstellern. Zudem müssen die Fahrzeuge auch noch den Anforderungen der Käufer entsprechen, also für den Bedarf eine ausreichende Reichweite bieten. Darüber hinaus will Greenpeace diese Kaufprämien mit einer Neuzulassungssteuer für schwere Verbrenner gegenfinanzieren. Das dürften die Vorstände von Audi, BMW und Mercedes gar nicht gerne hören. Schließlich verdienen die sogenannten Premiumhersteller nach wie vor gerade mit solchen Fahrzeugen ihr Geld.

Erleichterung bei der Besteuerung von Elektroautos

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei seinem Besuch im VW-Werk in Emden in der vergangenen Woche selbst Steuervorteile und günstigere Abschreibungen für Dienstwagen und gewerbliche genutzte Elektrofahrzeuge ins Gespräch gebracht. Das könnte den deutschen Premiumherstellern gefallen. Denn ein Großteil der Neuwagen dieser Autokonzerne wird von Firmen und Selbstständigen geordert.

Privatkunden hätten unter Umständen aber auch etwas davon. Denn die Geschäftswagen kommen meist nach relativ kurzer Zeit als junge Gebrauchte in den Handel. Für diese Maßnahme braucht es zwar keine direkten Steuermittel, allerdings entgehen dem Bund dadurch Steuereinnahmen.

Lockerung der EU-Grenzwerte

Der Chef von Mercedes-Benz, Ola Källenius, hat im Handelsblatt gefordert, über eine Lockerung der europäischen Klimaschutzziele zu sprechen. Zwar stehe der Stuttgarter Autobauer zum Ziel der Dekarbonisierung der EU-Grenzwerte, doch die Schätzungen der EU-Kommission seien zu optimistisch, wie sich jetzt zeige, so der Mercedes-Chef. Herstellern wie Mercedes, aber auch Volkswagen, drohen 2026 Strafzahlungen in Milliardenhöhe, wenn sie die verschärften Flottengrenzwerte, die ab nächstem Jahr gelten, nicht einhalten. Es geht um die EU-Grenzwerte für den CO₂-Verbrauch der verkauften Neuwagenflotte eines Konzerns. Wenn Hersteller also ab nächstem Jahr zu wenige Elektroautos oder sparsame Verbrenner verkaufen, können sie die Grenzen nicht einhalten.

Eine Möglichkeit ist, von anderen Herstellern CO₂-Zertifikate zu kaufen, aber auch das kostet natürlich und kommt zu einer Zeit, in der die Branche schon niedrigere Gewinne schreibt, aufgrund der hohen Investitionen in die Digitalisierung und für die alternativen Antriebe. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, zeigt sich diesem Vorschlag gegenüber offen. Er setzt sich dafür ein, drohende Strafzahlungen beim CO₂-Ausstoß auszusetzen.

Allerdings kann Deutschland nicht im Alleingang die EU-Flottengrenzwerte aushebeln. Dazu braucht es die Unterstützung anderer EU-Staaten. Dabei stellt sich dann die Frage, werden damit nicht Autohersteller bestraft, wie zum Beispiel BMW, die sich an die Grenzen halten und sie weiter anstreben? Und außerdem wurden diese Grenzen nicht willkürlich gesetzt, sondern sie sollen dazu beitragen, das Klima zu schützen.

Diskussion um neue Hilfen für Elektroautos mit Folgen

Der Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer weist zurecht darauf hin, dass diese Diskussion über neue Hilfen für Elektroautos voraussichtlich dazu führen wird, dass sich Käufer weiterhin zurückhalten und erst einmal abwarten. So ein Verhalten ließ sich auch schon in der Vergangenheit im Vorfeld ähnlicher Förderungen beobachten.

Wenn die Politik die Industrie also unterstützen will, muss sie schnell und überlegt handeln. Sonst dürfte die Nachfrage nach Elektroautos eher weiter zurückgehen und gerade das will man ja vermeiden. Die Verunsicherung helfe überhaupt nicht, meint auch die Wirtschaftsweise Veronika Schnitzer im BR24-Interview.