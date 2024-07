BYD statt BMW: Keine Chance mehr für deutsche Autos?

Das chinesische Unternehmen BYD ist inzwischen der größte E-Autobauer der Welt und will deutschen Herstellern nicht nur in China den Platz streitig machen, sondern auch in Europa. Damit könnte BYD durchaus Erfolg haben. Denn deutsche Automarken haben bislang kein nennenswertes E-Auto-Angebot in den unteren Preiskategorien.

Dabei hätte Chinas schleichende Eroberung des Automarkts keine Überraschung sein müssen, sagt die Automarkt- und China-Expertin Beatrix Keim. China habe sich "nicht still und heimlich" auf dem Markt positioniert, sondern seine Bestrebungen ausführlich und öffentlich einsehbar angekündigt: "Was man verschlafen hat seitens der etablierten Länder (...) ist, das ernst zu nehmen, was in diesen Plänen steht."

Vorsprung durch Batterie-Technik

China hat einen Vorteil, den deutsche Hersteller erst aufholen müssen. Bei Erforschung und Einsatz von Batterie-Technologie ist China Vorreiter, setzt für die Produktion unter anderem auf günstige russische Energie-Lieferungen und hat viele der nötigen Rohstoffe im eigenen Land. Deutsche Autohersteller müssen diese erst importieren.

Begünstigt wird die chinesische Positionierung auf dem Elektromobilitätsmarkt laut dem Batterie-Experten Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen zudem durch das politische System China. Die Volksrepublik ist ein kommunistischer Staat, die Kommunistische Partei Chinas ist alleinherrschende Einheitspartei. Folglich steht für unsere Experten Chinas Entscheidung, die Autoindustrie auszubauen gar nicht erst zur Disposition und wird konzentriert umgesetzt.

Der chinesische Staat lenkt und subventioniert also die chinesische Autoindustrie. Der Verkauf chinesischer E-Autos nach Europa wird deswegen als marktverzerrend angesehen. Die EU-Kommission kündigte deswegen diese Woche Strafzölle auf den Import chinesischer Elektroautos in Höhe von bis zu 37,6 Prozent an.

Denn in Deutschland und unter deutschen Autobauern sind die Unternehmen vor allem ihren Shareholdern verpflichtet und im Wettbewerb miteinander.

"Wir diskutieren hier lieber dauerhaft darüber, wie viele technologische Alternativen es noch geben könnte. Und vor dem Hintergrund haben wir aber dann eben nicht gehandelt, sondern erst mal diskutiert über lange Jahre." Dirk Uwe Sauer, RWTH Aachen

Im Video: "BYD statt BMW: Keine Chance mehr für deutsche Autos? Possoch klärt!"