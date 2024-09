Nach Brandenburg: Herbst der Entscheidung für die Ampel?

In der SPD verweisen sie in diesen Tagen gerne auf die Umfragen vor vier Jahren. Auch damals steckten die Sozialdemokraten in einem uneinholbar scheinenden Umfragetief. Scholz und sein Umfeld lassen intern keinen Zweifel daran, dass sie sich nochmal zutrauen, die Stimmung zu drehen – erst recht mit dem frisch gekürten Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz als Gegner.

Stimmen aus der SPD, die lieber Umfrageliebling Boris Pistorius an der Spitze sehen wollen, wie der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, werden in Berlin bisher ignoriert.

Welche Rolle spielt die Migrationspolitik?

Bestärkt fühlen wird sich die SPD durch Umfragen aus Brandenburg. Laut den Wahlforschern von infratest dimap waren soziale Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung die wichtigsten Themen für die Menschen dort. Erst dahinter folgen Zuwanderung und innere Sicherheit – Themen, mit denen vor allem die AfD punktet.

Die profiliert sich bei dieser Wahl fast ausschließlich als Partei einer restriktiven Migrationspolitik im Bund. Ob der AfD-Höhenflug anhält, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob es der Ampel gelingt, durch ihre jüngsten Beschlüsse Lösungen in diesem Bereich zu präsentieren.

Die Grünen im freien Fall

Klimaschutz spielt für nicht einmal jeden Zehnten in Brandenburg die größte Rolle für die Wahlentscheidung. Und das ist ein Problem für die Grünen. Legte die Partei bei den ersten Landtagswahlen nach dem Start der Ampel noch zu, geht es seit dem vergangenen Jahr nur noch abwärts. In Thüringen und jetzt in Brandenburg flogen sie aus den Landtagen. Die Parteispitze wirkt noch einigermaßen ratlos, wie sie den negativen Trend durchbrechen will.

Für alle drei Ampel-Parteien könnte die Ausgangslage kaum schwieriger sein: Gut ein Jahr vor der nächsten regulären Bundestagswahl ist die Koalition denkbar unbeliebt. In einem Herbst der Entscheidung könnte sie noch einige vereinbarte Projekte umsetzen – etwa ein Rentenpaket, das Tariftreuegesetz oder eine weitere Mietpreisbremse. Ob sie das will, entscheidet vor allem der kleinste Koalitionspartner, die FDP.

