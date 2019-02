Anleger warten auf Walmart Geschäftszahlen

Anleger warten heute gespannt auf Geschäftszahlen der weltgrößten Einzelhandelskette Walmart. Der Konzern ringt seit Jahren um den Anschluss an das boomende Onlinegeschäft und versucht dem großen Rivalen Amazon etwas entgegenzusetzen. Dafür investiert Walmart massiv in neue Angebote. Ein Onlinehändler wurde übernommen, die eigene Website überarbeitet.

Ob sich diese Maßnahmen auszahlen, wird sich in der aktuellen Bilanz zeigen. Experten rechnen damit, dass die Umsätze gestiegen sind, aber die Gewinnmarge gesunken ist. Die Tendenz aus den USA von Walmart ist bedingt auch interessant für deutsche Einzelhändler. Die deutsche börsennotierte Metro hat sich ja aufgespalten in Metro mit den Lebensmitteln und Ceconomy mit den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn. Was allerdings bisher noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist.

Gesamtmarkt kaum bewegt

Der Dax notiert kaum verändert bei 11304 Punkten. Der Euro steht bei einem Dollar 1307.