Aktienkurse weiter im Aufwind

Der US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten sind vorzeitig nach Peking gereist, um über den Zollkonflikt zu verhandeln. Vielleicht tut sich da endlich was. Außerdem haben sich Demokraten und Republikaner im Etatstreit vorläufig geeinigt. Ein erneuter Regierungsstillstand ist damit unwahrscheinlicher geworden. Der DAX kletterte um 1 Prozent auf 11.126 Punkte.

Michelin-Bilanz stützt Continental-Aktien

Bei den einzelnen Titeln ragt Continental heraus mit einem Plus von 3,5 Prozent. Die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers profitieren von überraschend guten Geschäftszahlen des französischen Konkurrenten Michelin. ThyssenKrupp enttäuscht dagegen mit seiner Quartalsbilanz und warnt außerdem davor, dass sich die Konjunktur eintrüben könnte. Die Aktien von ThyssenKrupp rutschten um 2 Prozent ab.

Die Aktien des Münchner Chipzulieferers Siltronic verteuerten sich um 8 Prozent, nachdem ein asiatischer Konkurrent robuste Geschäfte gemeldet hatte. In New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils 1,3 Prozent im Plus. Der Euro ist fester bei 1,1315 Dollar.