Börse: Aktien schwächer

Dax-Schwergewicht SAP zieht den gesamten Markt nach unten. Europas größter Softwarehersteller ist zwar weiter gewachsen im Quartal, aber die hohen Kosten für Abfindungen und Aktienboni haben voll auf den Gewinn durchgeschlagen. Die Aktie von SAP gab um sechs Prozent nach sie kostet aktuell weniger als 113 Euro.

Anleger in Deckung

Der Deutsche Aktienindex verliert 0,9 Prozent, auf 12.233 Punkte. Und auch der MDax mit den mittleren Werten wird gebeutelt: Hier erwischt es Hochtief mit neun Prozent Abschlag; im Schlepptau wird auch Bilfinger nach unten gehandelt. Als Erklärung verweisen einige auf schlechte Zahlen eines US-Konkurrenten, der ähnlich aufgestellt ist mit Geschäften rund um Gebäude und Infrastruktur.

Gute Nachrichten, wie etwa aus der Schweiz vom Pharmariesen Novartis, können die Kauflaune bei uns nicht fördern. Alles in allem gehen die Profis in Deckung; auch wegen der schlechten Berichte von Netflix und IBM, die gestern erst nachbörslich in New York veröffentlicht wurden – und heute dort die Kurse drücken werden. Der Euro pendelt um 1,1230 Dollar.