Zu wenig Schnee: Kein Snowboard-Weltcup-Finale in Berchtesgaden

Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (FIS) hat das Weltcup-Finale der Snowboarder in Berchtesgaden wegen Schneemangels abgesagt. Die finalen Rennen der Raceboarder um die Gesamtweltcup-Führende Ramona Hofmeister, die sich zuletzt in Polen die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom sicherte, und ihre Teamkolleginnen Melanie Hochreiter und Cheyenne Loch hätten am 16. und 17. März stattfinden sollen.

Snowboard Germany prüft Winterberg als Ersatzort

Der deutsche Verband Snowboard Germany sowie das Organisationskomitee stellen nun Überlegungen an, das Finalwochenende zum selben Termin in Winterberg auszutragen. Dort sind bereits für das vorhergehende Wochenende (9. und 10. März) zwei Rennen geplant.

"Wir haben alle Optionen gecheckt, die wir aktuell in Deutschland haben", sagte Verbandsdirektor Stefan Knirsch, aber "fehlender Schnee, nicht nur in Berchtesgaden, stellt uns vor große Herausforderungen. Trotzdem wollen wir unseren Sportlerinnen und Sportlern die Plattform der zwei Heimweltcups bieten - und prüfen daher die Möglichkeit eines zweiten Winterberg-Wochenendes."