Wintersport-Ticker: Oberstdorfer Eistänzer im Finale

Nicole Schott übertrifft sich als WM-Siebte selbst

Einem fehlerfreien Kurzprogramm folgte eine noch bessere Kür: Nicole Schott hat mit einem siebten Platz bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Saitama den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere gefeiert. Zwei fehlerfreie Programme - das war der siebenmaligen deutschen Meisterin bei einem internationalen Championat noch nie gelungen. Jeder Sprung, jede Geste saß. Und als ihre persönliche Rekordpunktzahl von 197,76 Zählern aufleuchtete, riss die 26-Jährige nur noch fassungslos die Augen auf und fiel Trainer Michael Huth in die Arme. "So perfekt bin ich noch nie gelaufen. Ich bin einfach nur zufrieden und habe jeden Moment genossen", sagte die in Oberstdorf trainierende Schott.