Weltrekord und Gold: Schwimmer Engel siegt bei Para-EM

Der 21-Jährige Taliso Engel hat bei der Schwimm-EM einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der sehbehinderte Nürnberger Schwimmer schlug im Vorlauf der Startklasse SB13 über die 100 m Brust nach 1:02,22 Minuten an und verbesserte seine vorherige Bestmarke von den Sommerspielen in Tokio (1:02,97 Minuten).

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon am Vormittag so schnell schwimmen kann. Ich bin super happy", sagte Engel, der im August 2023 seinen dritten WM-Titel feierte und sich damit für die Paralympics in Paris qualifizierte. Auch im Finale präsentierte sich der Mittelfranke souverän und gewann in 1:02,69 Minuten EM-Gold.

Medaille auch für Erlanger Topf

Medaillen feierten am zweiten Wettkampftag auch Josia Tim Alexander Topf (Silber über 150 m Lagen/SM3) und Mira Jeanne Maack (Bronze über 100 m Rücken/S8). Zum Auftakt hatte Verena Schott (Greifswald) Gold über die 100 m Rücken in der Startklasse S6 geholt.