Lazio-"Fans" sorgen für Faschismus-Eklat in München

Faschistische Anhänger von Lazio Rom haben vor dem Spiel in der Champions League bei Bayern München am Abend (21 Uhr) für einen Eklat in der bayrischen Landeshauptstadt gesorgt.

Lazio-Fans zeigen Römischen Gruß

Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind etwa 100 römische "Fans" zu sehen, die im Münchner Hofbräuhaus faschistische Slogans skandieren und "Duce, Duce" rufen.

Zudem zeigten mehrere Lazio-Hooligans den sogenannten Römischen Gruß, der dem Hitler-Gruß ähnlich ist. Die im Internet kursierenden Videos sorgten für Empörung und wurden vom Sportbeauftragten der Stadt Rom scharf verurteilt. "Die Bilder der Lazio-Fans, die in München beim Champions-League-Spiel Hymnen zu Ehren des Duce singen und den römischen Gruß zeigen, sind eine Schande für Lazio, für alle Fans und für die Stadt Rom. Deshalb verurteile ich auf das Schärfste, was zu sehen ist und in diesen Stunden leider um die Welt geht", sagte Alessandro Onorato.

Größere Gruppe rechter Unterstützer

Bei Lazio-Spielen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Szenen. In der Fangemeinde des Klubs gibt es eine größere Gruppe von rechten Unterstützern, die auch das SS-Zeichen verwenden. Der Verein heißt offiziell S.S. (Societa Sportiva) Lazio.

Lazio mit Mussolini-Beziehungen

In Europas Fußballwelt hat sich Lazio den Ruf als rechte Krawallmacher erarbeitet. Besonders berüchtigt ist die Nordkurve im Olympiastadion von Rom. Dort stehen auch Ultras, die offen faschistische Parolen brüllen und mit faschistischen Plakaten, Zeichen und Symboliken spielen.

Schon die Historie des Vereins weist Parallelen zum italienischen Faschismus auf. Diktator Benito Mussolini hatte einen Vereinsausweis - einer seiner Urenkel Floriani Mussolini war bis vor wenigen Monaten ein viel umjubelter Spieler. Bis heute strecken die Fans den rechten Arm zum "römischen Gruß", der dem Hitler-Gruß ähnelt und bis heute finden sich Lazio-Schmierereien rund um das Stadion mit der Abkürzung SS in Runenschrift.