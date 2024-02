Vier-Etappen-Radrennen "Deutschland Tour" startet in Schweinfurt

Das renommierte Radrennen "Deutschland Tour" macht Station in Unterfranken. Das wurde heute von den Organisatoren bei einer Pressekonferenz im Schweinfurter Rathaus bekanntgegeben. Das Radrennen startet in Schweinfurt mit einem sogenannten Prolog. Im Rahmen eines etwa drei Kilometer langen Zeitfahrens wird man die Athleten ab 16.00 Uhr in der Innenstadt starten und kurz darauf im Ziel ankommen sehen.

Prolog und erste Etappe nach Schwäbisch Gmünd

Am 22. August wird dann das Rennen auf die erste Etappe gehen. Der Start soll um die Mittagszeit in Schweinfurt erfolgen. Ein Zielort soll erst in genau einem Monat bekannt gegeben werden. Voraussichtlich geht es in Richtung Süden, denn am Freitag wird an einem noch unbekannten Ort gestartet. Das Ziel ist dann Schwäbisch Gmünd. Am Samstag geht es von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen und am Sonntag wird die Deutschland Tour 2024 an einem noch nicht bekannten Ort starten und soll mit dem Ziel in Saarbrücken enden. Insgesamt wird die "Deutschland Tour" über rund 700 Kilometer gehen.

Sport-Spektakel in der Stadt

Die Etappen werden jeweils rund 180 Kilometer lang werden. Die Teams werden laut den Organisatoren bereits am 20. August eintreffen und in Schweinfurt übernachten. Die Radsportler werden dann also bereits in der Stadt zu sehen sein. Der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) freut sich, dass die Deutschland Tour in Schweinfurt startet und vorher hier der Prolog mit dem Einzelzeitfahren zu sehen sein wird.

Stadt mit Radsport-Tradition

Von 1909 bis 2010 gab es in Schweinfurt ein eigenes Straßenradrennen, das mit Unterbrechungen jährlich in der deutschen Region Mainfranken stattfand. Bis 1973 als Eintagesrennen, ab 1974 als Etappenrennen. Es wurde unter den Namen "Rund um Spessart und Rhön" (1909–1951), "Internationales Ernst-Sachs-Gedächtnis-Rennen" (1952–1984) und "Internationale Ernst-Sachs-Tour" (1985–1999) ausgetragen. Benannt nach dem aus dieser Region stammenden Industriellen Ernst Sachs. Seit 2000 trug sie den Namen Mainfranken-Tour.

In Schweinfurt werden außerdem beispielsweise von SRAM wichtige Fahrradkomponenten entwickelt. Schweinfurt war zuletzt 2006 Zielort der 3. Etappe der "Deutschland Tour". Im vergangenen Jahr haben rund 750.000 Menschen die Deutschland Tour an den Start- und Zielorten und an der Strecke verfolgt. Rund sechs Millionen Menschen verfolgten die Rennen live in ARD und ZDF.