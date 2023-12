Kovac vor Duell mit Tuchel: "Bester deutscher Trainer"

Niko Kovac kennt den FC Bayern nur zu gut. Zweimal war der gebürtige Berliner bei den Münchnern angestellt. Als Spieler schnürte er drei Jahre lang die Schuhe für den Rekordmeister. Seine Amtszeit als Trainer dauerte etwas kürzer. Nicht einmal anderthalb Jahre saß Kovac beim FC Bayern auf der Bank, ehe der Verein sich entschloss, die Zusammenarbeit zu beenden. Platz vier in der Tabelle, ein eher unansehnlicher Spielstil, ein unzufriedener Thomas Müller und eine 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt besiegelten am 3. November 2019 das Ende der Amtszeit von Kovac beim FCB.

Kovac fand schnell einen neuen Job bei der AS Monaco, die er recht erfolgreich trainierte, ehe er in der vergangenen Saison als Trainer des VfL Wolfsburg in die Bundesliga zurückkehrte. Trotz mehrerer Anläufe konnte er als Coach in diesem Wettbewerb noch nie gegen den FC Bayern gewinnen. Sechs Spiele, fünf Niederlagen, ein Unentschieden.

Kovac vor Duell mit FC Bayern: "Müssen uns quälen"

Allzu optimistisch, dass sich diese Bilanz beim Aufeinandertreffen am heutigen Mittwoch (VfL Wolfsburg - FC Bayern München am 20. Dezember ab 20.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker) verbessern würde, klang Kovac im Vorfeld der Partie nicht: "Es ist eine Mannschaft, die immens stark ist, eine Mannschaft, die gerade vorne sehr viel hohe individuelle Qualität hat", sagte Kovac über den FC Bayern: "Das macht die Sache nicht leichter. Niemand erwartet etwas, alle erwarten einen klaren Sieg des FC Bayern München." So bezeichnete er das Spiel gegen die Münchner als "Bonusspiel", bei dem man freilich trotzdem "alles geben" wolle.

Aktuell läuft es nicht allzu gut beim VfL. Platz neun in der Bundesliga, Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal, zumindest das knappe 1:0 über Darmstadt in Unterzahl gibt Hoffnung, dass der kleine Aufwärtstrend sich gegen die Münchner fortsetzt. "Ein Punkt" wäre gegen Bayern "in der jetzigen Verfassung auch ein Riesenerfolg", sagte Kovac. Um das zu schaffen müsse vor allen Dingen Wolfsburgs Defensive der furiosen Offensive um Stürmerstar Harry Kane standhalten. "Wir müssen uns und wir werden uns quälen, damit wir den Bayern Paroli bieten können. Aber wir sind alle Sportler, wir sind alle Fußballer. Wir glauben trotzdem an die Restchance, die immer gegeben ist", sagte Kovac, der auf den gesperrten Innenverteidiger Maxence Lacroix (23) verzichten muss.