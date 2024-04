Tückische Klausel: Verzichtet 1860 auf Zwarts gegen Regensburg?

Eigentlich hatte Joel Zwarts endlich zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der 24-jährige Niederländer, der die halbe Saison wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen war, hatte am vergangenen Wochenende das wichtige 1:0 beim Löwen-Sieg über Viktoria Köln erzielt, Mitte März war er auch gegen Preußen Münster erfolgreich. Dennoch ist sein Einsatz am Sonntag gegen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg äußerst fraglich.

Der Grund verblüfft: Zwarts war im Sommer von eben jenem Jahn nach München gewechselt. Die Löwen-Verantwortlichen hatten sich dabei offenbar mit Regensburg auf eine spezielle Sonderklausel verständigt. Diese würde greifen, wenn Zwarts am Sonntag gegen seinen Ex-Klub aufläuft. Laut Medienberichten wären dann weitere 30.000 bis zu 50.000 Euro für den Angreifer fällig.

Coach Giannikis in der Klemme

"Das werden wir noch intern besprechen und entscheiden", bestätigte Trainer Argirios Giannikis die Existenz einer solchen Vereinbarung. Der gebürtige Nürnberger befindet sich vor dem Kracherduell mit Primus Regensburg in einer Zwickmühle: "Es gibt natürlich zwei Aspekte: Sportlich wollen wir den bestmöglichen Kader dabei haben. Als Verein müssen wir aber auch die wirtschaftliche Seite bedenken."

So treffsicher Zwarts für die Sechzger zuletzt war, so schmerzhaft wäre eine zusätzliche fünfstellige Belastung für den ohnehin finanziell angeschlagenen Deutschen Meister von 1966. Nach dem Befreiungsschlag gegen Köln vor einer Woche will sich 1860 im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga weiter Luft verschaffen. Der Abstand auf den Tabellen-17. Halle beträgt sechs Spieltage vor dem Ende neun Punkte. Regensburg wiederum kann seine Spitzenposition im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter festigen.