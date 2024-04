Technische Probleme: TSV 1860 mit Verspätung zum Sieg

Nach Problemen mit der Lautsprecheranlage im Grünwalder Stadion hat der TSV 1860 München seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga mit Verzögerung gestoppt und sich vorerst wieder mehr Luft im Abstiegskampf verschafft.

Zwarts bringt Löwen in Torlaune

Die Fans, die wegen den Technikproblemen lange Zeit vor verschlossenen Toren gestanden hatten, sahen zunächst keine glänzende Partie, doch das Tor von Löwen-Stürmer Joël Zwarts brachte Stimmung auf die Ränge. Nach einem kapitalen Abwehrfehler von Lars Dietz, der das Leder direkt in die Laufbahn von Zwarts gelegt hatte, verwandelte der Löwen-Angreifer eiskalt zur 1:0-Führung.

Auch das zweite Tor (34.) kam durch einen kuriosen Schnitzer zustande: Florian Engelhardts (34.) Rückpass landete nicht bei Torwart Ben Voll, sondern im eigenen Kasten. Viktoria kam erst nach einer knappen halben Stunde besser in die Partie, blieben gegen die Löwen nach vorne aber ideenlos.

Lorch versenkt den Anschlusstreffer

In der zweiten Hälfte erkämpfte sich die Viktoria den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß von Luca Marseiler bekam die Löwen-Abwehr das Leder nicht aus der Box. Zuerst versucht André Becker es mit einem Volleyschuss aus 14 Metern, den Marco Hiller mit einer Fluganlage an den linken Pfosten lenkte. Der Abpraller fiel Jeremias Lorch (50.) direkt vor die Füße und er musste nur noch draufhalten, um das Leder über die Linie zu bugsieren. Kilian Ludewig hatte auf der Linie zwar noch die Chance zu klären, schoss aber an der Kugel vorbei. Es stand 2:1.

Verlaat nickt zum 3:1 ein

Doch die Löwen zeigten sich weiter torhungriger. Kapitän Jesper Verlaat stand am kurzen Pfosten goldrichtig und nickte das Spielgerät mit seinem Lockenkopf geschickt zum 3:1 ins lange Eck ein. Kurz danach lag schon das 4:1 in der Luft. Julian Guttau verfehlte mit einem Flachschuss nur haarscharf den rechten Außenpfosten. Am Ende stand das verdiente 3:1 zu Buche.