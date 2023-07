Tour de France: Bora-Grün ist dem Grünen Trikot zu ähnlich

Die Tour-Organisation ASO wies den oberbayerischen Rennstall an, wieder das normale Trikot zu tragen, da die Sonderedition dem Grünen Trikot des punktbesten Fahrers zu ähnlich sehe. Das bestätigte der Rennstall am Montag (03.07.). Das Grüne Trikot ist aufgrund einer Farbänderung des Sponsors dunkler als in den vergangenen Jahrzehnten.

Sondertrikot anlässlich der zehnten Tourteilnahme

Bora wollte mit dem Sondertrikot seine zehnte Teilnahme an der Tour feiern. In das Jersey wurden alle Namen der Fahrer eingearbeitet, die jemals für das Team bei der Frankreich-Rundfahrt aktiv waren. Farblich wurde der Grünton etwas aufgehellt, schwarze und rote Elemente verschwanden komplett. Das Trikot durfte lediglich auf der ersten Etappe getragen werden, danach zog es die ASO aus dem Verkehr.