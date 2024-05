Großer Ansturm: Probleme bei Ticketverkauf für die Fußball-EM

Letzte Chance auf Tickets für die Heim-EM

Die Europäische Fußball-Union UEFA stellte am Donnerstagvormittag ein Kontingent von mehr als 100.000 Tickets für die EM im Sommer zur Verfügung. Für die Fans ist es die wohl letzte realistische Chance auf Tickets. Die UEFA vergibt die Karten nach dem Prinzip "First come, first serve" - übersetzt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.