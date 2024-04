Kick-off mit Philipp Lahm: Volunteers stimmen sich auf EM ein

Im roten Saal des Deutschen Theaters, wo sonst Musicals, Lesungen und Konzerte stattfinden, nahmen am Samstagnachmittag über 1.200 Volunteers Platz. Sie alle werden während der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli in München als freiwillige Helfer tätig sein.

Und das, was sich auf der Bühne abspielte, war mit dem regulären Programm des geschichtsträchtigen Münchner Theaters wohl auch nicht vergleichbar: Turniermaskottchen Albärt tanzte durch den Saal, ein Musiker trällerte "Major Tom" auf einem Keyboard, Moderator und Fußballkommentator Jochen Stutzky gab dem Publikum laufend den Spielstand der Bundesliga-Partie FC Bayern gegen Frankfurt durch (beim 2:1 durch Harry Kane ging ein Raunen durch den Saal).

Besonders laut wurde der Applaus dann aber, als die Überraschungsgäste die Bühne betraten: Philipp Lahm, Fußball-Weltmeister von 2006 und EM-Turnierdirektor, und Felix Brych, der Bundesliga-Schiedsrichter und Botschafter der Host City München.

Großer Andrang auf Volunteer-Plätze

Beim Kick-off-Event sollten die Volunteers schon mal in EM-Stimmung kommen. Eine der freiwilligen Helferinnen ist Jacqueline Bunge. Die 31-Jährige wird während der EM als Teamleiterin im Bereich Ticketing tätig sein. "Ich musste mich dafür bewerben, ein Formular ausfüllen, Motivationsfragen beantworten und in der zweiten Runde gab es noch ein Gespräch, bei dem sie mich kennenlernen wollten. Und scheinbar war alles gut und ich bin jetzt dabei und hab richtig Lust."

Der Andrang auf die Volunteer-Plätze war groß. 25.000 Bewerber gab es allein für die Host City München, bundesweit haben sich 146.000 Menschen beworben. Die Leiterin des Volunteerprojekts in München, Martina Oelke, wundert das große Interesse am Volunteering nicht: "Ich kann aus eigener Erfahrung sagen - ich war nämlich selber als Volunteer bei der EURO 2020 dabei - ich hab Freundschaften mitgenommen und ich glaub, ohne diesen Einsatz wäre ich jetzt nicht hier und hätte die Verantwortung für das Programm. Das Wichtigste ist aber diese Community und auch der Einblick hinter die Kulissen", so Oelke.

Volunteers sind verschiedenen Einsatzbereichen tätig

Am Ende des Bewerbungsprozesses blieben bundesweit 16.000 Volunteers übrig, 1.600 sind es in München allein. In der ganzen Stadt werden die freiwilligen Helfer dafür sorgen, dass beim Turnier alles reibungslos abläuft. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie heißen die Fans willkommen, unterstützen bei Sicherheits- und Ticketkontrollen, fahren Gäste zu offiziellen Terminen oder begleiten die Fußballer etwa bei der Dopingkontrolle. Auch in der Fanzone im Olympiapark werden die Volunteers eingesetzt.

Felix Brych hat schon oft erfahren, wie wichtig Volunteers bei Großveranstaltungen sind: "Ich durfte ja auch einige Turniere live miterleben und die Volunteers waren immer der erste Kontakt, wenn man am Flughafen ankommt. Sie sind eben das Gesicht des Turniers, sie können die Werte des Gastgeberlandes vermitteln. Deswegen sind sie elementar für dieses Turnier." Und auch Philipp Lahm bestätigte: "Die Volunteers haben eine große Strahlkraft."

Neue Uniform für Volunteers wurde vorgestellt

Jacqueline Bunge und die anderen Volunteers leisten ihre Arbeit völlig freiwillig und unentgeltlich – sie bekommen nur das Essen, Trinken und die Ausrüstung gestellt. "Ich glaube, es geht nicht darum, ob es entgeltlich oder unentgeltlich ist", sagte Jacqueline Bunge. "Wir saßen gerade mit über 1.200 Leuten im Saal, die alle das gleiche Ziel verfolgen, die alle richtig Bock haben, dieses Projekt zu unterstützen. Das hab ich auch und das möchte ich einfach vermitteln und ich glaub, es wird einfach eine coole Veranstaltung."

Jaqueline Bunge lebt – wie die meisten Volunteers – in München. Insgesamt sind aber 35 Nationen vertreten: Großbritannien, Nigeria, Bulgarien – aus der ganzen Welt kommen die Freiwilligen, um das Turnier hautnah zu erleben. Und auch die Alterspalette ist gemischt: Der Älteste ist 76 Jahre alt, die Jüngste erreicht an ihrem ersten Einsatztag erst das Mindestalter und wird 18.

Bei der Kick-off-Veranstaltung wurde erstmals auch die Uniform vorgestellt: Grasgrünes T-Shirt, grasgrüne Jacke, grasgrüner Rucksack – die Volunteers werden in München also kaum zu übersehen sein.