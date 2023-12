Thomas Tuchel exklusiv: "Waren nicht immer vom Glück verfolgt"

Die Hinrunde ist für den FC Bayern fast geschafft. Der 3:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart war der letzte Auftritt in diesem Jahr des Rekordmeisters vor heimischen Publikum. Am Mittwoch steht noch die Partie gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/live in der Radioreportage) an - dann geht es in den Weihnachtsurlaub.

Wie beurteilt Thomas Tuchel den bisherigen Verlauf der Hinrunde? "Ich bin noch nicht ganz zufrieden, wie wir spielen", sagt der Trainer im Exklusiv-Interview mit Blickpunkt Sport. Der Rekordmeister könne "noch konstanter, noch flüssiger und noch dominanter spielen". Der 50-Jährige sieht "noch viel Luft", aber erkennt in seinem Team auch die Bereitschaft, Fortschritte zu machen.

Ausfälle haben "Rhythmus gestört"

Schon zu Beginn der neuen Spielzeit machte Tuchel die Verantwortlichen auf den knapp bemessen Kader aufmerksam - und sollte Recht behalten. Der Trainer musste viele Ausfälle verkraften - gegen Stuttgart stand ihm nur ein Rumpfkader zur Verfügung. "Da waren wir nicht wirklich vom Glück verfolgt. Und es hat schon immer wieder geschmerzt und den Rhythmus gestört - wir mussten sehr oft die Formationen wechseln", stellt Tuchel fest.

In der Champions League konnten die Ausfälle kompensiert werden - souverän qualifizierte sich der FC Bayern als Gruppenerster für das Achtelfinale. Im DFB-Pokal mussten die Münchner das frühe, peinliche Aus gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken verkraften, in der Bundesliga rangieren sie auf dem zweiten Platz hinter Bayer Leverkusen.

Tuchel zu Wintertransfers: "Lasst euch überraschen"

Angesichts der dünnen Personaldecke richtet sich der Blick der Bayern-Entscheider zusammen mit Trainer Tuchel auch schon auf die Wintertransfer-Periode, die im Januar beginnt. Mögliche Kandidaten wollte der Coach aber nicht verraten. Klar ist, aber dass die "Holding Six", ein defensiv orientierter Sechser, an der Säbener Straße weiter Thema bleiben wird. "Ich weiß auch, wie jeder andere, wie kompliziert im Winter das Transferfenster ist. Aber wir arbeiten hinter verschlossenen Türen in aller Ruhe", sagt Tuchel und kündigt an: "Lasst euch überraschen!".