Tuchels letzte (Titel-)Chance: Packt der FC Bayern Arsenal ?

Nach dem blutleeren Auftritt bei der 0:2-Heimpleite gegen Dauerrivalen Borussia Dortmund ist die Meisterschaft zu gut wie verloren - 13 Punkte Rückstand bei noch sieben ausstehenden Partien hat der Rekordmeister auf Bayer Leverkusen. Nach dem blamablen Ausscheiden in der 2. Runde des DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken (1:2) droht dem FC Bayern die erste titellose Saison seit zwölf Jahren.

Doch halt, eine Chance auf den Titel hat das Team von Thomas Tuchel noch: In der Champions League sind die Münchner noch im Rennen und treffen dort am Dienstag, 9. April, im Viertelfinal-Hinspiel auf den aktuellen Tabellenführer der Premier League FC Arsenal (21 Uhr/ live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter).

Tuchel nach BVB-Niederlage ratlos

Die Voraussetzungen dafür sind nach der historischen Heimpleite gegen Dortmund allerdings nicht unbedingt besser geworden. Joshua Kimmichs Fazit nach dem Dortmund-Desaster lautete: "Eigentlich hat es von der ersten bis letzten Minute an allem gefehlt. Ich hatte nie so das Gefühl, dass wir es unbedingt gewinnen wollten."

Thomas Tuchel vermisste "Tempo und Leidenschaft". Und wie so oft wirkte der FC-Bayern-Trainer ratlos. "Wir dachten, dass wir das nicht mehr erleben, dass ein Spiel einfach so dahingeht. Es ist wieder passiert", wie so oft in dieser Bundesliga-Saison.

Nicht zuletzt deshalb forderte Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann zuletzt: "Du musst dir jetzt ernsthaft Gedanken machen, ob du für die letzten Wochen noch einen neuen Trainer holst. Es sind viele auf dem Markt. Du musst einen Impuls setzen, das war ein Offenbarungseid."

Tuchels letzte (Titel-)Chance: Packen die Bayern Arsenal?

Werden die Bayern in der Champions League besser performen als zuletzt in der Bundesliga ?

Muss nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft grundlegend verändert werden ?

Welche Ideen habt ihr für die Tuchel-Nachfolge ? Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick oder Brightlon-Coach de Zerbi sollen eine Option sein.

