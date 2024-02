Tennisbälle, Schokotaler und Remis: FC Nürnberg verspielt Sieg

Mehr als ein Remis war für den 1. FC Nürnberg am 21. Spieltag der zweiten Bundesliga nicht drin (1:1). Die Franken waren beim SV Wehen Wiesbaden über weite Strecken zwar die schnellere und bessere Mannschaft, aber einer war noch besser: Der Wiesbaden-Keeper Florian Stritzel. Auch dass das erkältete Club-Sturmjuwel Can Uzun auf dem Platz fehlte, hat wohl dazu beigetragen, dass die Nürnberger den Aufsteigern aus Wiesbaden nicht gefährlicher wurden.

Der Club hätte sich schon in der ersten Hälfte zur Führung spielen sollen, doch Stritzel hütete sein Tor und das 0:0 bis zur Pause.

Duman und Stritzel glänzten

Trotz einer sehr intensiven ersten Spielhälfte, trotz des hohen Tempos und obwohl der Club die Hessen fast schon zu überrollen schien, waren es nur drei handfeste Chancen, die sich die Nürnberger erarbeiteten: Die erste davon in der neunten Spielminute: Erik Wekesser schoss aus dem spitzen Winkel aufs Tor, doch Wiesbaden-Keeper Florian Stritzel wehrte den Ball mit seinen Fäusten ab.

Später (32.) schnappte sich Taylan Duman einen langen Freistoß, zog mit Rechts ab und schoss ihn nur knapp übers lange Eck. Mit Herz und Tempo gelang den Franken auch die nächste Top-Chance: Doch wieder war Stritzel zur Stelle. In der 36. Minute gelang es ihm erst einen Vollspannschuss von Duman abzuwehren, Benjamin Goller schnappte sich den abgeprallten Ball und spielte ihn via Jan Gyamerah zurück zu Duman - doch wieder scheiterte er am starken Mann im Tor. Die beiden Mannschaften gingen torlos in die Pause und kamen mit ähnlich hohem Tempo aus den Kabinen raus.

Unterbrechung nach Proteskation

Die zweite Spielhälfte startete mit Tennisbällen, Schokotalern und Plastiktüten, die von den Rängen aufs Spielfeld segelten. Der Schiedsrichter Robert Kampka unterbrach die Partie für wenige Minuten - für die Nürnberger eine fatale Unterbrechung ihres Spielflußes. Die eben noch so souveränen Franken patzten, erlaubten sich einen folgeschweren Abwehrfehler, den Ivan Prtajin ausnutzte.

Der zog aus 14 Metern ab und schoss den Ball ins untere rechte Eck (61.). Neun Minuten später wurden dann aber Dumans Mühen endlich belohnt: Nach einigen Chancen, die maßgeblich von dem 26-jährigen Mittelfeldspieler ausgingen, gelang ihm dieses Mal eine saubere Vorlage. Duman schoss einen Eckball zu Wekesser, der flankte den Ball weiter in den Strafraum, wo Iván Márquez wartete und die Kugel ins Tor köpfte.

In der Schlussphase sorgten die Wiesbadener dann noch einmal für Dramatik: Wieder stand Prtajin mutterseelenallein vor dem Kasten, doch dieses Mal landete sein Kopfball bei Club-Keeper Carl Klaus.

Mehr als der Ausgleich war für die Mannschaft von Cristian Fiél dann also nicht mehr drin. Nach den beiden letzten Partien, aus denen die Nürnberger nur einen Punkt mitnehmen konnten, gelang den Franken kein Sprung nach oben in der Tabelle.