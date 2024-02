Rassismus, Hate Speech & Co.: BFV arbeitet mit Justiz zusammen

Affenlaute gegen dunkelhäutige Spieler, Neonazi-Gegröle in der Kabine: Rassistische, antisemitische oder beleidigende Rufe und Sprechchöre von Fans, Gewalt gegen Spieler und Schiedsrichter - die Fälle häufen sich im Amateurbereich. Doch was kann man konkret dagegen tun, damit es die Täter auch abschreckt?

Der Bayerische Fußballverband (BFV) reagiert und wird künftig ungeachtet der sportgerichtlichen Aufarbeitung Fälle von Tragweite auch an die Justiz weiterleiten. Diese wird nach Prüfung eigene Strafverfahren anstrengen. Reinhard Röttle, Generalstaatsanwalt in München, und BFV-Präsident Christoph Kern vereinbarten am Donnerstag diese bislang einmalige Zusammenarbeit.

315 Gewaltvorfälle und 87 Spielabbrüche in einem Jahr in Bayern

"In Fällen antisemitischer, rassistischer oder sonst menschenfeindlicher Straftaten muss der Rechtsstaat besonders genau hinschauen und konsequent vorgehen", betonte der bayerische Justizminister Georg Eisenreich, Schirmherr der Kooperation. Bayern nehme so "eine Vorreiterrolle ein".

Eisenreich präsentierte folgende Zahlen: In der Saison 2022/23 seien insgesamt 185.281 Spiele in Bayern digital erfasst worden. Dabei wurden 315 Gewaltvorfälle und 196 Diskriminierungen gemeldet. 87 Spiele mussten abgebrochen werden. Auch wenn die große Mehrheit von Spielern und Fans friedlich blieben, seien eben doch immer auch "schwarze Schafe" dabei, so der Minister.